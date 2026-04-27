Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 апреля 2026 13:12

Штормовой ветер повалил дерево на припаркованные машины в Ростове

На Мечникова в Ростове дерево упало на пешеходную аллею и припаркованные машины
Ангелина СКИБА
Во время ветра лучше не подходить близко к деревьям.

Во время ветра лучше не подходить близко к деревьям.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Мечникова в Ростове-на-Дону во время сильного ветра одно из деревьев упало на припаркованные машины. Фотографии очевидцев опубликовали в соцсетях сегодня, 27 апреля.

Судя по снимкам, под порывами ветра рухнуло сравнительно молодое и крепкое дерево. Оно перекрыло пешеходную аллею и своей кроной достало до машин. Основной удар пришелся по одному из автомобилей.

Напомним, ранее из-за сильного ветра до 15-18 м/с объявили желтый уровень погодной опасности. Ветрено будет до вечера 28 апреля. В такую погоду на улицах лучше держаться на расстоянии от деревьев, раскачивающихся вывесок, рекламных щитов, ЛЭП и других конструкций, которые могут сломаться во время стихии.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

В Ростовской области предупредили о заморозках на новой рабочей неделе

Заморозки до -3 градусов сохранятся в Ростовской области на новой рабочей неделе (подробности)