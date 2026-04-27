В Ростовской области на торгах реализуют право на использование участка реки Дон

В Ростовской области на акуцион выставили право на использование участка реки Дон в границах Волгодонска. Эту информацию опубликовали на сайте ГИС Торги.
Речь идет об участке акватории, которая находится в районе левого берега реки, в 307,15 км от устья. Площадь разрешенного использования - 0,0002583 кв. километров (258,3 кв. метров). Объект находится в федеральной собственности.
Право на использование акватории предполагает водопользвание «без забора (изъятия) водных ресурсов». Срок действия договора - 10 лет.
Инциатор торгов - министрество природных ресурсов и экологии Ростовской области. Заявки от участников торгов будут принимать до 28 апреля, дата торгов - 12 мая 2026 год. Начальная цена - 4 669,42 рубля. Шаг аукциона - 466,94 рубля (10,00 %).
