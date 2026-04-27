Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2026 15:11

В Батайске после вмешательства прокуратуры отремонтировали две дороги

Ремонт на улицах Чехова и Луначарского выпонили в Батайске после проверки
Ангелина СКИБА
После вмешательства прокуратуры дорожный ремонт был выполнен.

После вмешательства прокуратуры дорожный ремонт был выполнен.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Батайске после проверки отремонтировали дороги на улицах Чехова и Луначарского. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Специалисты надзорного ведомства во время осмотра дорог выяснили, что участки не соответствововали требованиям, имели ямы и выбоины. Это создавало опасность ДТП, угрожало жизни и здоровью участников движения.

В итоге внесли представление, а виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ).

После вмешательства прокуратуры дорожный ремонт был выполнен.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Участок трассы между Ростовом и Ставрополем отремонтируют до лета

1,85 км региональной трассы отремонтируют в Кагальницком районе Ростовской области (подробности)