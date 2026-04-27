В Ростовской области продлили предупреждение о заморозках на 28 и 29 апреля

Заморозки могут сопровождаться сильным ветром.

В Ростовской области продлили на два дня предупреждение о заморозках. Предполагается, что они будут 28 и 29 апреля.

— Ночью и утром 29 и 30 апреля в Ростовской области ожидаются заморозки (температура до -3 градусов), — сообщили в Гидрометцентре.

Также синоптики отметили, что 28 апреля до 18:00 возможен сильный ветер, порывы которого могут достигать 15-17 метров в секунду.

Напомним, что заморозки прогнозировали на понедельник, 27 апреля.

