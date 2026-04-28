За сутки в Ростовской области потушили 12 пожаров

На 28 апреля в десяти муниципалитетах Дона запланировано 29 контролируемых выжиганий сухой растительности.

За 27 апреля пожарно-спасательные подразделения Ростовской области потушили 12 техногенных пожаров. На них спасли пять человек. Такой статистикой поделились в донском МЧС.

Также за сутки ликвидировали последствия восьми дорожно-транспортных происшествий.

Для этого привлекали 208 человек и 52 единицы спецтехники.

В сообщении также сказано, что на 28 апреля в ведомстве запланировали 29 контролируемых выжиганий сухой растительности. Работы пройдут на территории десяти муниципальных образований региона.

