Самый крупный жилой комплекс Ростовской области продолжает стройку

Фото: предоставлено ВКБ Новостройки.

Суворовский стал крупнейшим жилым комплексом не только Ростова-на-Дону, но и всей области. Это подтвердил рейтинг Единого ресурса застройщиков по итогам 2024 года. На сегодняшний день в микрорайоне возвели 99 многоэтажных домов. В эксплуатацию уже сдано 28 тысяч квартир общей площадью 1,3 миллиона м2. В них проживает более 80 тысяч человек.

В Суворовском районе Ростова-на-Дону сейчас сдано жилья даже в избытке - в наличии остаётся около 64,5 тысячи квадратных метров. По словам Марата Степуры, генерального директора АО «Ростовское» (входит в объединение «ВКБ-Новостройки»), теперь компания сосредоточится на реализации уже построенных квартир.

— Сейчас наша главная задача — продать имеющееся жильё. Поэтому мы делаем ставку на реализацию уже готовых квартир. При этом мы не только продолжим строительство, но и улучшим качество возводимых домов, — подчеркнул он.

Фото: предоставлено ВКБ Новостройки.

Уже ведется проектирование нескольких новых многоэтажных домов. Их главной особенностью станут современные фасады, облицованные керамической плиткой KERAMA MARAZZI. Этот материал отличается высокой износостойкостью: он не тускнеет, не выцветает на солнце и идеально подходит для южного климата. Кроме того, такие фасады не потребуют затрат на обслуживание в течение всего срока эксплуатации домов.

Вместе с построенными домами в Суворовском за счет средств застройщика введены в эксплуатацию объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Построены школы и детские сады, поликлиники и торговые центры, спортивные объекты и парки.

— Если говорить об обеспеченности Суворовского объектами социальной инфраструктуры, то на сегодняшний день в жилом районе построены и введены в эксплуатацию спортивный манеж, 5 детских садиков суммарной вместимостью 1180 мест, а также ведется строительство еще одного садика на 240 мест, который будет сдан весной 2027 года; построено и введено в эксплуатацию 4 школы на 4940 учащихся, — пояснил Марат Степура. — Ведутся переговоры с администрацией Ростовской области об условиях передачи ряда социальных объектов городу: школы на 1600 учащихся, детских садиков на 320 мест и на 240 мест, и спортивного манежа.

Пожарную безопасность обеспечивает современное депо на шесть машин, которое было подарено городу застройщиком. Жителям доступны две поликлиники — детская и взрослая, а также станция скорой помощи. Уже в конце 2026 года в районе появится ещё одна модульная поликлиника. В настоящее время там активно ведутся строительно-монтажные работы. Новое медучреждение позволит повысить доступность медицинской помощи для растущего населения района.

Торговая инфраструктура Суворовского включает в себя два ТРЦ общей площадью более 24 тысяч м2, множество сетевых магазинов, рынок и предприятия общепита.

Застройщик продолжает выполнять все обязательства по развитию Суворовского района и не планирует останавливать строительство. Несмотря на минимальную прибыльность из-за высокой себестоимости и банковских ставок, компания намерена возводить как жилые дома, так и социальные объекты.

— Мы уверены в востребованности жилья здесь и продолжим строить не только квартиры, но и всю необходимую инфраструктуру, — отметил Марат Степура.

В Суворовском уже созданы три крупные рекреационные зоны:

- парк культуры и отдыха им. 70-летия Победы;

- сквер им. Евгения Родионова;

- спортивно-парковый комплекс «Чадр» с тремя озёрами, набережной, фонтаном и террасным озеленением.

В конце этого года откроется современный термальный комплекс TermoLend. В районе обустроены пешеходные аллеи, проведено масштабное озеленение дворов и улиц. В 2022 году Минстрой России признал Суворовский самым благоустроенным и экологичным районом страны.

В 2026 году Суворовский стал финалистом федерального конкурса Единого ресурса застройщиков в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка» в Ростовской области по программе «Доступное жильё». А в апреле этого года район занял первое место в регионе по потребительским качествам жилья по версии рейтинга ЕРЗ.

Реклама. АО «Ростовское». ИНН 6165155494