Кредитный рейтинг Ростовской области повысили на одну ступень. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ростовской области присвоили второй кредитный рейтинг. Это на одну ступень выше, чем предыдущая оценка. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Такая оценка дает региону экономические преимущества. Во-первых, область сможет занимать деньги дешевле. Так как чем выше рейтинг, тем ниже процент по кредитам и облигациям.

Во-вторых, облигации региона теперь попадают в ломбардный список Центробанка. Это означает, что Банк России принимает их в качестве залога при выдаче кредитов коммерческим банкам. В итоге ценные бумаги становятся более ликвидными.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти ничья: Родители подравшихся детей отсудили друг у друга моральный вред