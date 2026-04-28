Драка учителя и ученика в школе на Кузбассе попала на видео

Конфликт произошел на уроке в школе.

В соцсетях появилось видео драки между учителем и учеником в школе на Кубзассе. Следком уже начал проверку, сообщает издание vse42.ru.

На кадрах, снятых в Междуреченске, преподаватель выгоняет подростка из класса, после чего пускает в ход кулаки. По данным очевидцев, конфликт длился две недели. Ученик якобы ранее оскорбил учителя, и тот перестал пускать его на уроки.

В день драки школьник пришел с намерением учиться — мол, уже конец четверти. Однако педагог вместо занятий применил силу.

Видео вызвало бурные споры. Одни поддержали учителя, заявив, что его довели. Другие потребовали наказать агрессивного преподавателя.

