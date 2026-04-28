В Кемерове врач по телефону спасла десятимесячную девочку

Врач по телефону объяснила матери, как помочь ребенку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока скорая помощь мчалась на вызов к десятимесячной девочке в Кемерове, врач успела спасти малышку по телефону, сообщает издание vse42.ru.

Ребенок подавился яблоком. Девочка захрипела и перестала дышать. Мама в панике вызвала «скорую». Диспетчер передал вызов реанимационной бригаде и соединил женщину со старшим врачом смены Людмилой Кочугановой.

Женщина была растеряна, но врач спокойно и четко объяснила, что делать. Мама выполняла инструкции до тех пор, пока в трубке не раздался сердитый детский плач. Малышка откашляла яблоко и снова задышала.

Бригада приехала быстро. К тому моменту мама уже держала успокоившуюся девочку на руках. Их доставили в больницу для наблюдения, а через пару часов отпустили домой.

Подпишись к нам в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистический сбой навигатора и клиническая смерть в неотложке: Ростовчане рассказали, как врачи скорой вытащили их с того света

Работа была превыше всего: Под Ростовом математику стало плохо во время урока, а в машине скорой у него остановилось сердце (подробнее)