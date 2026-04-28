ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиОбщество28 апреля 2026 10:02

Пассажирка такси погибла при столкновении с автобусом в Ростове

Пассажир такси погиб при столкновении с автобусом на Щедрина в Ростове
Екатерина ПОПОВА
Пассажир такси погиб при столкновении с автобусом на Щедрина в Ростове.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове утром 28 апреля на улице Щедрина, 21, такси столкнулось с пассажирским автобусом №63. О случившемся рассказали в пресс-службе донской полиции

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля выезжал с прилегающей территории на перекресток и не уступил дорогу автобусу. В результате удара пострадал водитель такси и погибла его 34-летняя пассажирка.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

