На Станиславского в Ростове вспыхнул частный дом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Днем 28 апреля на Станиславского в Ростове-на-Дону вспыхнул частный дом. После этого улицу заволокло дымом. Ситуацию прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

- Сообщение о возгорании на Станиславского, 188А, поступило в 16:14. Площадь пожара составила 100 кв. метров. В 16:51 потушили открытое горение, полную ликвидацию пожара пока не объявляли. Погибших, пострадавших, спасенных нет, - сообщили в экстренной службе.

На месте происшествия от МЧС задействовали 28 человек и семь единиц техники.

