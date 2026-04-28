Экономист Косой: доходы большинства россиян отличаются от статистики Росстата

Проблема не в самой статистике, а в том, как ее «читают», подчеркнул экономист. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Средний доход жителей Ростовской области, как и всей России, отличается от данных Росстата в 75 тысяч рублей. Об этом в беседе с RTVI заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

По его словам, искажение общей картины связано с особенностями подсчета. Россия, отметил экономист, один из мировых чемпионов по разрыву между богатыми и бедными.

Согласно данным Росстата, средний доход россиян в 2025 году составляет около 75 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входят зарплаты, доходы от самозанятости, собственности и соцвыплаты.

Однако если исключить Москву, Чукотку, ЯНАО, Магаданскую и Сахалинскую области, где зарабатывают от 117 до 216 тысяч, средний доход снижается до 60 тысяч. Самая многочисленная группа — около 30 миллионов человек — живет на сумму до 45 тысяч рублей. Медианный доход в 2024 году составил 47 тысяч — на четверть ниже среднего.

Косой объяснил: средние зарплаты по стране получаются высокими за счет богатых регионов. При этом медианная зарплата, которую получает самая многочисленная группа, значительно ниже. Проблема не в самой статистике, а в том, как ее «читают», подчеркнул экономист. Нужно вникать в нюансы.

