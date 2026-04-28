В Ростовской области начали раздавать георгиевские ленты ко Дню Победы

Акция продлится во всех городах и районах Дона до 9 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовская область присоединилась к международной акции «Георгиевская лента». Это одно из ключевых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, напоминают в управлении информполитики донского правительства.

Акция продлится во всех городах и районах Дона до 9 мая. В преддверии праздника на центральных улицах, площадях, около памятных мест и мемориалов всем прохожим будут раздавать черно-оранжевые символы Великой Победы - георгиевские ленты.

- Акция «Георгиевская лента» - ежегодное мероприятие, которое проходит в России и за рубежом в преддверии Дня Победы. Она направлена на сохранение исторической памяти, укрепление патриотических ценностей и формирование уважительного отношения к символам воинской славы России, - сказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Жителям Дона напоминают: с георгиевскими лентами нужно обращаться бережно, с уважением. Лучше носить их у сердца: на лацкане пиджака или просто на груди. Завязывать такие ленты можно галочкой, петелькой, простым бантиком или бантиком-восьмеркой. Не рекомендуется носить их на теле ниже локтя, волосах, а также на аксессуарах, обуви, крепить на транспорте.

К акции могут присоединиться все желающие, для этого нужно прикрепить ленту слева на груди и носить на работу, учебу, при посещении культурных и других мероприятий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Всероссийский субботник объединил тысячи жителей Ростовской области

Более 34 тысяч жителей Ростовской области присоединились к масштабному субботнику (подробности)