В Ростовской области льготникам выдали 2700 путевок в санатории

Путевку не получают льготники, которые отказались от услуг в пользу денежной выплаты.

В 2026 году на санаторно-курортное лечение федеральных льготников в Ростовской области направили почти 186,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба донского отделения Пенсионного фонда России.

Господдержку в виде набора соцуслуг, в том числе санаторно-курортного лечения, выделяют людям с инвалидностью, в том числе детям, ветеранам боевых действий, членам семей погибших ветеранов боевых действий, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Путевку и бесплатный проезд не получают льготники, которые отказались от услуг в пользу денежной выплаты.

С начала года путевки в санатории получили 2 710 донских льготников. Длительность лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день, для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней, для остальных категорий получателей помощи - 18 дней.

Профиль санатория определяют по рекомендациям врача и врачебной комиссии. Возможность самостоятельного выбора санатория и даты отдыха не предусмотрена.

Получить путевку в порядке очередности можно в клиентской службе СФР. Для этого нужны: заявление о предоставлении услуги, справка по форме № 070/у (выдает поликлиника по месту жительства), документ, удостоверяющий личность.

