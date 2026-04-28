НовостиПроисшествия28 апреля 2026 19:54

Жителя Новошахтинска взяли под стражу после смертельной драки

В Новошахтинске расследуют смертельную драку, произошедшую на лестничной площадке
Ангелина СКИБА
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

37-летнего жителя Новошахтинска взяли под стражу после драки со смертельным исходом. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По версии следствия, несколько дней назад мужчина в состоянии опьянения оказался на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома. Он начал ссориться со своим 45-летним знакомым и в итоге набросился на него с кулаками. Пострадавший получил серьезные травмы, от которых скончался.

Сам подозреваемый после случившегося сбежал, но его задержали в тот же день, а затем отправили под стражу.

- Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за такое же преступление. Проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в СК.

Следствие ведется в рамках статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

