В Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 29 апреля

Дончане получили уведомления об отмене беспилотной опасности. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области отменили режим беспилотной опасности, введенный минувшей ночью. Утром 29 апреля жители региона получили соответствующие оповещения.

В сообщениях говорилось об отбое угрозы атаки беспилотников на всей территории донского региона.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь информировал, что в ходе отражения воздушной атаки вражеские БПЛА были ликвидированы в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском. По первичным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, сведения уточняются.

