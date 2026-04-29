«Ростелеком» открывает новый набор студентов на программу оплачиваемых стажировок

«Ростелеком» начал набор студентов на оплачиваемую стажировку с гибким графиком «Твоя первая 2.0». Программа стартует уже четвертый раз. В новом сезоне расширилась география стажировок: получить реальный опыт работы в команде ведущей цифровой компании страны студенты 3-5 курсов вузов и учащиеся 3-4 курсов ссузов смогут в 80 городах.

Программа «Твоя первая» включает 13 профилей стажеров: телекоммуникации, ИТ, продажи, маркетинг, администрирование бизнес-процессов, аналитика, закупки, менеджмент, финансово-экономические проекты, HR, юриспруденция, строительство и эксплуатация технической инфраструктуры, а также экология и природопользование. Стажировка длится шесть месяцев, на время которых компания заключает со студентами трудовой договор. В течение этого времени стажеры работают над реальными проектами и получают зарплату. После окончания стажировки самые успешные участники смогут трудоустроиться в штат.

С момента запуска в 2023 году на программу стажировок «Ростелекома» по всей России поступило около 40 тысяч заявок. По итогам отбора в разные подразделения вышли 225 стажеров, из которых 72 после завершения стажировки присоединились к команде «Ростелекома».

Анна Лунёва, директор департамента по управлению брендом работодателя «Ростелекома»: «Сегодня рынок труда требует новых подходов к найму — бизнес всё больше сосредоточен на развитии лояльных сотрудников, понимающих особенности компании. В этом контексте стажировка «Твоя первая» стала полноценной платформой для развития нового поколения лидеров технологической отрасли. Мы расширили возможности участников: вместо выполнения одной задачи, стажеры получают кросс-функциональный опыт, способствующий их росту. Эти изменения стали частью наших усилий по обновлению позиционирования «Ростелекома» как современного работодателя и на практике воплощают наш новый слоган — «Ты влияешь на ход событий»».

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Развитие таких программ на Юге особенно актуально, поскольку в наших регионах наблюдается высокий потенциал молодых специалистов, стремящихся к практике и карьерному росту в сфере ИТ и телекома. Мы реализуем целый ряд региональных проектов подобной направленности, но федеральная программа «Твоя первая» значительно их усиливает и расширяет, в том числе за счет новых специальностей. Возможность получить реальный опыт работы с ведущими экспертами компании, участвовать в реализации современных проектов, а также перспектива дальнейшего трудоустройства делают стажировки востребованными и значимыми для молодежи наших регионов».

