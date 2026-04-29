Аналитики назвали оператора с самой высокой скоростью мобильного интернета

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Мегафон»

Компания Vigo представила исследование, проведенное на российской платформе Merilo. Наилучший результат по скорости передачи данных за 1-й квартал 2026 года продемонстрировал МегаФон. Верхний уровень скоростей оператора для большинства пользователей достиг 65,56 Мбит/с, что почти на 10% выше, чем у ближайшего конкурента.

Для определения лидерства аналитики использовали интегральный показатель Vigo Speed Score, выстроенный на основе клиентского опыта при передаче данных и общей производительности сети, включая скорость скачивания и загрузки. Согласно данным экспертов, оператор набрал 78,45 балла, что позволило ему занять лидирующую позицию по скорости. Всего на платформе Merilo в первом квартале 2026 года было проведено почти 90 тыс. измерений на 11 тыс. устройствах в сетях всех мобильных операторов.

- Высокая скорость мобильного интернета уже давно стала необходимостью. Мы продолжаем развивать нашу сеть не только за счёт строительства новых базовых станций, но и модернизации инфраструктуры в целом. Инженеры расширяют магистральные линии связи, обновляют опорную сеть и внедряют современные отечественные решения, благодаря чему растет качество сервисов, — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.