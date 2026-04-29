В Каменске-Шахтинском 21-летний парень украл шоколадки, чтобы впечатлить девушек

В Каменске-Шахтинском 21-летний парень напал на администратора супермаркета и сбежал с семнадцатью шоколадками, украденными для девушек. Детали рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

По данным полиции, молодой человек приехал в Каменск-Шахтинский из Константиновского района. Ранее он уже был судим за кражу, и в итоге пошел на новое преступление. Он забрал сладости, распылил перцовый баллончик в работника магазина и сбежал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Хулигана быстро задержали.

- По словам молодого человека, шоколадки он хотел подарить девушкам, желая произвести на них хорошее впечатление, - сообщили в полиции.

Всю сладкую добычу забрали и вернули в супермаркет. Задержанного взяли под стражу. Возбуждено дело по статье «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

