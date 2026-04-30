В Ростове ликвидировали последствия обрушения шпиля с ротонды на крыше

В Ростове устранили последствия обрушения шпиля ротонды. Фото: телеграм-канал Юлии Мищук

В Ростове ликвидировали последствия обрушения шпиля ротонды в центре города. Об этом сообщила глава администрации Ленинского района Юлия Мищук.

ЧП произошло 28 апреля на улице Большой Садовой, 43/32. С ротонды, расположенной на крыше многоквартирного дома, упал шпиль. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, помещения находятся в частной собственности.

Спасатели огородили место происшествия, после чего рабочие приступили к ликвидации его последствий. На следующий день глава администрации Ленинского района отчиталась о результатах: нависающие элементы демонтированы, территория расчищена.

- Управляющая компания ООО «УК «МИР ВАШЕМУ ДОМУ» обеспечит дальнейший мониторинг безопасности и в ближайшее время предоставит информацию о сроках реставрации объекта культурного наследия, - говорится в сообщении.

