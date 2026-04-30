116 нелегальных мигрантов депортировали из Ростовской области в 2026 году

116 нелегальных мигрантов депортировали из Ростовской области за первые три месяца 2026 года. Информацию регионального управления ФССП публикует «Панорама Ростов-на-Дону».

В частности, сообщает издание, был депортирован гражданин Таджикистана, которого поймали на нарушении миграционного законодательства. Этому же мужчине выписали штраф в 3 тысячи рублей.

Напомним, в 2026 году на Дону ввели ограничения на трудоустройство иностранцев. Приезжим до конца года нельзя устраиваться на работу в фитнес-центрах и на производствах драгоценных металлов. Также под запретом оказалась деятельность в сферах торговли, курьерских доставок и транспорта.

При этом, с начала года некоторые донские предприятия и организаций заявили о необходимости привлечь к работе 4,6 тысячи иностранных граждан. Такие заявки поступили от 59 работодателей. Межведомственная комиссия согласовала трудоустройство 1,7 тысячи человек.

