Город Гуково и населенные пункты остались без воды из-за утечки на водоводе

Ремонт на водоводе планируют завершить к утру 1 мая.

В Ростовской области город Гуково, а также некоторые населенные пункты Каменского и Красносулинского районов, временно остались без холодной воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе. Об этом 30 апреля сообщила глава донского минЖКХ Антонина Пшеничная.

Ремонт потребовался на участке водовода между двумя насосными станциями, НС-4 и НС-5. Место утечки нашли, после этого начали земляные работы. Ориентировочное время окончания работ - 8 часов утра 1 мая.

Подвоз воды выполняется по заявкам. Маршрут водовозок сформировали для жителей города Гуково.

