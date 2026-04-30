Эксперты регионального банка повысили квалификацию заместителей глав администраций Ростовской области

23–24 апреля 2026 года в Ростове-на-Дону прошло обучение заместителей глав администраций муниципальных образований Ростовской области. Организаторами выступили Министерство экономического развития региона и Южно-Российский институт управления РАНХиГС при поддержке банка «Центр-инвест».

Целевая группа участников программы — руководители городских округов и муниципальных районов, курирующие вопросы экономики. Участники обсудили актуальные вопросы повышения капитализации территорий, налоговой политики, закупок, оценки регулирующего воздействия, а также перспективы развития туризма, малого и среднего предпринимательства и креативной экономики.

Второй день программы повышения квалификации прошел в конгресс-зале банка. Гостей приветствовал научный руководитель банка, д. э. н., профессор Василий Высоков, который рассказал об обновлении плановой работы на муниципальном уровне в условиях новых вызовов на основе честности, креативности и внедрения ИИ.

- Спираль социальной ответственности — это когда: честность ставит креативности высокую планку: «Создай не просто новое, а подлинное и полезное», креативность использует ИИ для перебора миллиона вариантов, чтобы найти нестандартное решение, а честность проверяет решение на новизну, достоверность и реализуемость, - подчеркнул профессор Высоков.

Особый интерес участников вызвали доклады о применении технологий искусственного интеллекта в муниципальном управлении. Руководитель платформенных решений и сервисов банка Сергей Задорожный презентовал интерактивную лекцию по работе с языковыми моделями, мульти-агентными системами и ИИ-ассистентами.

Программа завершилась итоговым тестированием и торжественной церемонией вручения удостоверений о повышении квалификации. Участников поздравили министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, председатель Правления банка «Центр-инвест» Сергей Скрипка и директор ЮРИУ РАНХиГС, к. э. н. Василий Рудой.

Для системного повышения цифровой грамотности региона банк уже провел обучение по практическому внедрению искусственного интеллекта в систему государственного управления для Министерства экономического развития Ростовской области, Минцифры Ростовской области, Ростовстата, УФНС по Ростовской области, регионального информационно-аналитического центра и Агентства инноваций Ростовской области.