Более 900 млн рублей выделят на благоустройство трех районов Ростова

Подрядчики будут следить за чистотой улиц в донской столице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове на Дону выделят средства на благоустройство Железнодорожного, Советского и Ленинского районов города. Всего в рамках контрактов планируют потратить 919,4 млн рублей. Об этом можно судить по тендерам, открытым на сайте госзакупок.

Заказчиками выступили районные управления ЖКХ. Деньги поступят из бюджета Ростова-на-Дону. Заявки будут принимать примерно до середины мая. Исполнителей определят 18 и 19 мая.

Самую большую сумму - свыше 377 млн рублей - направят на благоустройство Советского района. Работы, планируемые в Железнодорожном районе, оценили в 310,8 млн рублей, в Ленинском районе - в 230,9 млн рублей.

С 1 июня в каждом из районов подрядчикам предстоит убирать и приводить в порядок улицы, дороги и прилегающие к ним территории. Работы затронут не только теплый сезон, но и зиму - поддерживать чистоту и порядок должны до конца 2026 года. Полный срок исполнения контрактов, включая приемку и оплату работ, продлится до 22 февраля 2027 года.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Первые скачки на ипподроме Ростова пройдут в мае

Ростовский ипподром готовится к открытию скакового сезона (подробности)