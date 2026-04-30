В Ростове отменили праздничный фейерверк на 9 Мая

Военный салют в Ростове на 9 Мая пока остается под вопросом.

В Ростове в этом году не будет праздничного фейерверка ко Дню Победы. Традиционно запуск фейерверков организует городская администрация, в то время как военный салют — задача Министерства обороны. Статус салюта пока остается неопределенным, так как информации о нем еще нет. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднику.

Отметим, что в городе действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Однако программа к 9 Мая все же состоится. В парках и муниципальных библиотеках пройдут тематические мероприятия.

