Общественники в Ростове просят вернуть Парамоновские склады государству

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ.
Общественники в Ростове-на-Дону просят забрать у частника Парамоновские склады и создать на этой территории этнографический музей под открытым небом с доступом к родникам. Об этом сообщает «Городской репортер».
Издание ссылается на активистку движения «Городской патруль» Елену Хатламаджиян.
- Пришла пора вновь уделить внимание этому объекту, так как ситуация по Парамонам крайне нелегкая. Написали письмо губернатору с просьбой о личном приеме, - сообщила в соцсетях Елена Хатламаджиян.
По словам общественников, объект культурного наследия федерального значения разрушается уже несколько лет. На территории просят укрепить стены, сделать временные кровли, законсервировать уцелевшие постройки комплекса, а также благоустроить прилегающую территорию.
