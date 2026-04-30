Жительницу Ростовской области приговорили к двум годам за комментарий в Телеграме

В Таганроге женщину осудили за комментарий в мессенджере.

Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице Ростовской области за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

На интернет-странице сообщества «Мой Таганрог» под публикацией о ракетной атаке Ирана по Израилю женщина опубликовала комментарий с признаками призыва к совершению насильственных действий в отношении группы людей по признаку национальности.

В судебном заседании жительница Таганрога вину не признала, объяснив, что не хотела кого-либо оскорбить или призвать к насилию.

Подсудимую приговорили к лишению свободы на 2 года условно и запретили заниматься администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в социальных сетях на такой же срок.

Приговор в законную силу не вступил.

