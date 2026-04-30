Ростовские врачи помогли пациентке с асимметрией лица избежать менингита

После переохлаждения у ростовчанки развился отит.

Ростовские врачи помогли 58-летней пациентке избежать развития менингита. Об этом сообщает в соцсетях Центральная городская больница имени Н.А. Семашко.

Жительница Ростова обратилась в поликлинику с жалобами на асимметрию лица и слезотечение из правого глаза. За неделю до появления симптомов женщина переохладилась, и у нее начали болеть уши.

- В ходе осмотра врачом-неврологом была выявлена невропатия правого лицевого нерва. При этом специалист обратила внимание, что данная симптоматика может носить вторичный характер, вызванный воспалительным процессом, - рассказали в больнице.

Пациентке выдали направление на госпитализацию в оториноларингологическое отделение ЦГБ. В стационаре ей поставили диагноз - острый правосторонний гнойный средний отит. По словам медиков, благодаря своевременному лечению удалось предотвратить развитие смертельно опасного осложнения – менингита.

