В Первомай в Ростове будет прохладно.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 мая принесет небольшое похолодание, дожди и ветер. Подробный прогноз на праздничную пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, 1 мая в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Северо-восточный и северный ветер разовьет скорость до 5 - 10 м/с. В ночь на 2 мая также будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в пятницу будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой, днем в отдельных районах пройдет умеренный дождь. Северо-восточный и северный ветер будет дуть со скоростью 5 - 10 м/с. В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, местами прольется небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточного направления задует со скоростью 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 1 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +10 — +12 градусов. В ночь на 2 мая столбики термометров опустятся до +2 — +4 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +7 до +12 градусов, местами – до +15. В ночь на субботу ожидается от +2 до +7 градусов, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1 — -3.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

