Минобороны РФ: противник отправил в регионы вместе с Ростовской областью 141 БПЛА

За ночь с 30 апреля по 1 мая несколько регионов России, в том числе Ростовская область, подверглись атаке беспилотников. В общей сложности силами бойцов противовоздушной обороны были ликвидированы почти полторы сотни дронов. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

- С 20:00 30 апреля до 7:00 1 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа, - рассказали в военном ведомстве. - Дроны сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что минувшей ночью в регионе уничтожен один БПЛА. Его сбили в Мясниковском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется.

Опасность атак дронов сохраняется. Жителей призывают быть осторожными.

