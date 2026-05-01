В Ростовской области не будут выжигать сухостой при введении особого режима 1 мая

В регионе не будут проводить плановые выжигания сухой растительности 1 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Ростовской области произошло девять техногенных пожаров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Донскому региону.

- Также за минувший день спасатели ликвидировали пять дорожно-транспортных происшествий. На все выезды привлекались 184 человека личного состава и 46 единиц спецтехники, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Также в МЧС добавили, что на 1 мая в регионе выжигания сухой растительности не запланированы. Это связано с введением особого противопожарного режима.

Напомним, на майские праздники все экстренные службы Ростовской области переходят на усиленное дежурство. Ежедневно заступать на смену будут более 600 спасателей и пожарных. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Общая численность группировки сил экстренного реагирования превысила семь тысяч человек. В неё вошли и добровольцы. Также в полной готовности — около двух тысяч единиц техники для тушения пожаров.

