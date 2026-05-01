Судьбу «Ростовводоканала» решат после передачи акций Донскому региону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Судьбу «Ростовводоканала» окончательно решат после передачи акций региону. Об этом сообщает Donnews со ссылкой на минимущества Ростовской области.

В ведомстве пока не приняли решения относительно предприятия. Определиться планируют, когда акции полностью перейдут в собственность области.

Напомним, «Ростовводоканал» перестал быть частным в сентябре прошлого года. Суд указал, что бывший владелец использовал федеральные субсидии не по назначению. Суд решил изъять имущество в пользу государства. В марте этого года президент Владимир Путин подписал указ. Акции «Ростовводоканала» в течение шести месяцев должны передать области.

По итогам 2025 года чистая прибыль предприятия составила 1,1 миллиарда рублей. Это на 24% меньше, чем в 2024 году.

