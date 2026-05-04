Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 4 мая

Отключения света в Ростове на 4 мая запланированы на десятках улиц, а значит, сотни людей останутся без возможности включить электрочайник или зарядить смартфон в течение дня. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Уточнили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Капустина, 16, 16/Б, 18/1 и 18/3;

- улица Украинская, 88-104;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица Солидарности, 1-129 и 2-114;

- переулок Норильский, 14-28;

- улица Александра Блока, 27-39 и 28-36;

- улица Западный карьер, 6;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58.

