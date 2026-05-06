Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 6 мая

Отключения ожидаются на десятках адресов.

Отключения света в Ростове на 6 мая пройдут на десятках улиц и по сотням адресов. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица Украинская, 88-104;

- переулок Клязьминский, 72-94;

- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;

- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;

- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;

- улица Белорусская, 90-106;

- улица Украинская, 109-125 и 88-104;

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 26 июня, 107-127;

- улица Брянская, 1-13 и 2-12;

- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;

- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;

- улица Добровольского, 1/1, 1/2, 1/Б;

- улица Борко, 3, 5, 7/1, 7/1А;

- улица 2-я Пролетарская, 70-84 и 91-115;

- улица 45-я линия, 31-37;

- улица 47-я линия, 1-27 и 2-14;

- улица 49-я линия, 2-24 и 1-35;

- переулок Балканский, 1-31, 113 и 2-40;

- улица Кизитериновская Балка;

- переулок Кирилловский, 1-15 и 2-14;

- улица 1-я Левая, 1-15 и 2-22;

- улица 2-я Левая, 1-15 и 2-22;

- улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13.

С 9:00 до 16:00 отключения ожидаются по адресам:

- проспект Коммунистический, 24, 30;

- проспект Стачки, 213;

- улица Зорге, 4а.

С 9:00 до 18:00 без света окажутся ростовчане по адресам:

- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;

- улица Коминтерна, 35;

- улица Международная, 23-29, 28;

- улица Кулагина, 28-34, 11-15, 12;

- улица Ревкомовская, 1-31 и 2-28;

- улица Международная, 7-23 и 12-24;

- улица Свердловская, 47, 47а.

