Без электричества окажутся тысячи людей: отключения света в Ростове на 6 мая

Отключения света в Ростове на 6 мая пройдут на десятках улиц и по сотням адресов. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Украинская, 88-104;
- переулок Клязьминский, 72-94;
- переулок Тверской, 51-97 и 54-94;
- переулок Свирский, 35-71 и 40-78;
- переулок Ладожский, 41-93 и 36-100;
- улица Белорусская, 90-106;
- улица Украинская, 109-125 и 88-104;
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-55 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 26 июня, 107-127;
- улица Брянская, 1-13 и 2-12;
- переулок Сочинский, 1-13 и 2-12;
- переулок Туапсинский, 1-11, 35 и 2-58;
- улица Добровольского, 1/1, 1/2, 1/Б;
- улица Борко, 3, 5, 7/1, 7/1А;
- улица 2-я Пролетарская, 70-84 и 91-115;
- улица 45-я линия, 31-37;
- улица 47-я линия, 1-27 и 2-14;
- улица 49-я линия, 2-24 и 1-35;
- переулок Балканский, 1-31, 113 и 2-40;
- улица Кизитериновская Балка;
- переулок Кирилловский, 1-15 и 2-14;
- улица 1-я Левая, 1-15 и 2-22;
- улица 2-я Левая, 1-15 и 2-22;
- улица Добровольского, 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13.
С 9:00 до 16:00 отключения ожидаются по адресам:
- проспект Коммунистический, 24, 30;
- проспект Стачки, 213;
- улица Зорге, 4а.
С 9:00 до 18:00 без света окажутся ростовчане по адресам:
- улица Батуринская, 20-74 и 51-99;
- улица Коминтерна, 35;
- улица Международная, 23-29, 28;
- улица Кулагина, 28-34, 11-15, 12;
- улица Ревкомовская, 1-31 и 2-28;
- улица Международная, 7-23 и 12-24;
- улица Свердловская, 47, 47а.
