Цены на бензин обновились в Ростовской области

27 апреля средняя стоимость бензина составляла 68,31 рубля за литр. Фото: Даниил ОПАРИН.

Стоимость бензина в Ростове-на-Дону, Таганроге, а также в других городах и районах Ростовской области снова изменилась. Недельную динамику цен на автомобильное топливо публикует Росстат.

За период с 21 по 27 апреля средняя стоимость бензина в регионе составляла 68,31 рубля за литр. Стоит отметить, что средний показатель почти не отличается от того, который фиксировали 20 апреля, тогда было 68,27 рубля.

Расценки за литр по отдельным маркам по состоянию на 27 апреля 2026 года:

АИ-92: 63,81 рубля (неделей ранее было 63,77 рубля);

АИ-95: 70,62 рубля (было 70,59 рубля);

АИ-98 и выше: 92,72 рубля (было 92,63 рубля);

Дизельное топливо: 73,12 рубля (было 73,03 рубля).

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 27 апреля составляла 69,22 рубля, за дизель - 75,33 рубля. Стоимость по России - 67,10 и 78,09 соответственно.

