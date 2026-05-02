Беспилотную опасность объявили в Ростовской области вечером 2 мая

Жителям Дона рекомендуют зайти в помещения, нельзя подходить к окнам.

Вечером 2 мая в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило через приложение МЧС.

- Объявлена беспилотная опасность, - предупредили жителей Дона.

Всем рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам.

