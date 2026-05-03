Азово-черноморскую шемаю разрешили ловить в Ростовской области

В Ростовской области возобновился промышленный вылов азово-черноморской шемаи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

.В Ростовской области возобновился промышленный вылов азово-черноморской шемаи. Об этом свидетельствует приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Азово-черноморская шемая была под угрозой исчезновения, в связи с чем ее внесли в Красную книгу Ростовской области. Однако специалистам ВНИРО удалось восстановить популяцию этой рыбы из семейства карповых. Они разработали технологию искусственного воспроизводства шемаи. Затем подключились органы местной власти и рыбхоз Ростовской области.

- На базе рыбхоза имени Чкалова начали выпускать шемаю в больших объемах — до миллиона, а на пике - до трех миллионов штук в год, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» зоолог Сергей Дудкин

Важным этапом стало и строительство рыбоходов в обход Усть-Манычского гидроузла.

— Эти рыбоходы, хоть и были спроектированы с ошибками по скорости течения, оказались подходящими для шемаи. Эта рыба любит течение, и она активно начала использовать рыбоходы для нереста.

Благодаря искусственному воспроизводству и созданию условий для естественного нереста, популяция шемаи начала быстро расти.

- Мы видим, что шемая стала обычной рыбой в регионе. И ее больше, чем суммарно леща и рыбца вместе взятых.

В итоге шемая была исключена из Красной книги региона, а этой весной был разрешен ее промышленный вылов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До пяти штук в день и не везде: ученый рассказал, как ростовчане смогут ловить шемаю, если отменят запрет на ее добычу

Зоолог рассказал, почему шемаю не разрешат ловить без ограничений (подробнее)