В Ростовской области мужчину будут судить за смертельное избиение приятельницы

В Ростовской области мужчину будут судить за смертельное избиение знакомой.

В Мясниковском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в смертельном избиении приятельницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следователи установили, что в феврале 2026 года 38-летний мужчина выпивал вместе со своей 46-летней знакомой в жилой пристройке на территории фермерского хозяйства. В ходе конфликта он поднял на нее руку. От полученных травм она скончалась.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Известно, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, - говорится в сообщении.

