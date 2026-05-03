Под Ростовом задержали мужчину, объявленного в розыск за тяжкое преступление

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении.

В Ростовской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.

Мужчина был объявлен в розыск 29 апреля после того, как совершил в Таганроге тяжкое преступление, повлекшее смерть человека. Как ранее сообщалось, в ходе конфликта он нанес 37-летнему знакомому удар ножом. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался.

Полиция начала поиски подозреваемого, в том числе, распространив ориентировку в средствах массовой информации. В итоге беглец был задержан в Белокалитвинском районе. Им оказался 38-летний житель Таганрога. В отношении него ведется следствие.

