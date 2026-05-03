Глава СКР Бастрыкин потребовал восстановить мемориал в Ростовской области

Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с разрушающимся мемориалом на братской могиле. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с разрушающимся мемориалом в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Жители Миллеровского района пожаловались в интернете на плачевное состояние мемориала «Скорбящая мать» в слободе Волошино. Памятник установлен на братской могиле. По словам людей, облицовочные плиты ступеней и барельеф частично обрушились, в них образовались трещины. Несмотря на это, мемориал уже долгие годы не ремонтируют.

В связи с этой ситуацией донские следователи начали проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении. Кроме того, он потребовал проконтролировать меры, принимаемые к восстановлению мемориала.

