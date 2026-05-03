Ростовчанка рассказала, как подготовиться к ЕГЭ за месяц и получить высокие баллы

Ростовчанка Кристина Аверина сумела подготовиться к ЕГЭ за 30 дней и набрать высокие баллы.

Ростовчанка Кристина Аверина сумела подготовиться к ЕГЭ за 30 дней и набрать высокие баллы. Своим методом она поделилась с читателями «КП - Ростов-на-Дону».

Девушка каждый день выполняла задания на одном из сайтов, при этом выявляла слабые места. Если делала ошибку в задании по экономике или путала автора стихов, то открывала банк заданий и выбирала сразу 20 или 30 на такую же тему. Решала их до тех пор, пока не понимала логику.

Если сложности оставались, ростовчанка начинала читать теорию и обязательно конспектировала сложные моменты.

- Мышечная память работает безотказно. Когда ты прописываешь сложный термин или дату три раза, это врезается в мозг.

Девушка делила день на блоки: два часа на обществознание, небольшой перерыв, потом два часа на литературу. Вечером повторяла рукописные конспекты.

- Когда пришла на экзамен, всю тестовую часть сделала буквально на автомате. Как итог — 92 баллов по обществознанию и 81 по литературе.

