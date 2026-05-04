В Ростове собираются закрыть общественную организацию «Право голоса»

В Ростове могут ликвидировать правозащитную организацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донской столице могут закрыть общественную правозащитную организацию. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Суд принял к производству дело по административному иску Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Региональной общественной организации по защите прав граждан «Право голоса». Известно, что она была зарегистрировала в Ростове в июле 2016 года.

Причины, по которым собираются ликвидировать организацию не указываются. Судебное разбирательство запланировано на 21 мая 2026 года. Если административный иск Минюста будет удовлетворен, то «Право голоса» исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове закрылись два кредитных кооператива: Что делать и как вернуть свои сбережения, рассказали эксперты

Из Госреестра КПК за год исключили 19 кредитных кооперативов из Ростовской области (подробнее)