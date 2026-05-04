В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров и спасли двух человек

В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров.

В донском регионе за сутки 3 мая потушили восемь пожаров. Об этом сообщат пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь возгораний и последствия двух дорожно-транспортных происшествий. При этом были спасены два человека. Всего на разные ЧП за сутки выезжали 112 сотрудников МЧС на 28 единицах спецтехники.

Напомним, что с 1 мая по 15 октября в Ростовской области действует особый противопожарный режим. В этот период жителям региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность

