На Дону Госавтоинспекторы привлекли к ответственности подростков-водителей

В Ростовской области госавтоинспекторы привлекли к ответственности подростков на электросамокатах и мототранспорте. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дорожные полицейские провели профилактический рейд в Аксайском районе, во время которого выявили несовершеннолетних нарушителей ПДД. Об этом сообщает в телеграм-канале Госавтоинспекция региона.

Во время рейда госавтоинспекторы проверили документы у четверых подростков, управлявших мототранспортом и двух – самокатами. В отношении трех несовершеннолетних были составлены административные материалы за езду без прав. Еще одного привлекли к ответственности за отсутствие полиса ОСАГО.

- Материалы направлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, - говорится в сообщении ведомства.

