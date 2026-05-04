А за окошком месяц май: Wink представил премьеры последнего месяца весны

Майская кинофиша онлайн-кинотеатра Wink объединяет очень разные истории, которые обязательно украсят праздники и будни самого любимого месяца весны. В ней соседствуют первый российский сериал о большом теннисе, грезы о космосе на фоне правды жизни, сказочные истории о царевне Лягушке и домовенке Кузе, российская эпическая историческая драма из XIII века и свежий канадско-американский криминальный триллер.

На протяжении всего мая будут выходить новые эпизоды сериала «Первая ракетка», который расскажет о юной талантливой теннисистке, вынужденной оставить большой спорт. Однажды судьба случайно сведет ее с именитым тренером в московском теннисном клубе, где Катя влегкую обыгрывает богатых любителей на деньги.

С 4 мая зрители смогут посмотреть драму «Космос засыпает». В ней поднимается актуальный вопрос взросления: можно ли отказаться от своей мечты ради семьи? Студент престижного вуза грезит о космосе, но реальность требует оставить учебу и вернуться в родной дом на берегу Белого моря, чтобы помочь семье.

В романтической драме «Первая» главный герой Паша — студент-зумер, который никогда не влюблялся. У него есть ночной клуб, доставшийся в наследство от родителей, и долги, которые растут быстрее, чем он успевает принимать решения. Все начинает меняться, когда в жизни Паши появляется Алиса — полная противоположность студента-программиста.

В исторической драме «Злой город» зрители узнают про небольшой русский город Козельск, который в 1238 году сыграл большую роль в истории. Защитники крепости во главе с 12-летним князем Василием остановили огромное войско Золотой Орды, которое на протяжении двух месяцев пыталось сокрушить преграду.

Всю семью перед экранами соберут продолжения любимых сказочных историй: в фильме «Царевна-лягушка 2» Ивана Царевича и Василису ждут новые испытания, а тихую жизнь домовенка Кузи и его хозяйки Наташи изменит загадочная Тихоня в истории «Домовенок Кузя 2».

Взрослые члены семьи, после сказок, с 20 мая могут посмотреть свежий канадско-американский криминальный триллер «Нормал». Главный герой Улисс приезжает в небольшой городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется дружелюбным, но дерзкое ограбление банка показывает, что в тихом омуте все совсем неспокойно.

На Wink уже доступна 12-серийная ретромелодрама «Берега любви», которая расскажет историю Насти и Матвея. Их характеры и судьбы раскрываются на фоне переломных исторических событий нашей страны: коллективизации, раскулачивания, Великой Отечественной войны.

17 мая появится новый сезон проекта Пятого канала «Изгой» под названием «Нет пути назад». Зрителей ждет новая встреча с майором полиции Георгием Белоногом — героем, который уже не раз доказывал: даже в самых запутанных делах он идет до конца.

