«Ростелеком» запустил новый сезон «Цифрового ликбеза» о мошенничестве для школьников и студентов

«Ростелеком» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый цикл уроков по цифровой грамотности. Школьники познакомятся с темой телефонного мошенничества, узнают, как правильно реагировать на тревожные звонки и манипуляции злоумышленников.

Уроки стартуют 4 мая 2026 года в рамках третьего сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез». Образовательная инициатива реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направленного на достижение национальной цели «Технологическое лидерство».

Тема нового сезона — телефонное мошенничество. Вместе с главными героями проекта школьники узнают, как в обычном телефонном звонке распознать мошенника, как правильно реагировать на срочные запросы и просьбы о помощи, на что стоит обращать особое внимание при разговоре, какие средства защиты необходимо установить на смартфон, чтобы уберечь себя от уловок телефонных мошенников.

- В условиях стремительного роста онлайн-коммуникаций смартфоны часто становятся инструментом мошенничества и жестких манипуляций. В преддверии сезона сдачи экзаменов и сессий телефонные мошенники используют схемы, направленные на школьников и студентов, манипулируя их эмоциями и страхами. Новый сезон проекта поможет пользователям научиться правильно реагировать на неожиданные запросы и тревожные звонки, критически оценивать ситуацию и сохранять спокойствие в любой ситуации, - рассказала Марина Копрусова, начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома».

- Количество мошеннических схем с использованием смартфонов растет каждый день. А жестокость и профессионализм, с которым действуют мошенники, поражают. Именно поэтому так важно с раннего возраста прививать навыки безопасного поведения в сети, критическое мышление и умение распознавать мошенников с первых слов в телефонном разговоре, - поделилась Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Материалы урока одобрены ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» и рекомендованы для просмотра детям вместе с родителями и педагогами. Для педагогов подготовлен комплект методических материалов, который поможет провести занятие по теме «Телефонное мошенничество».

«Ростелеком», как один из цифровых лидеров страны, ведет системную просветительскую работу, помогая россиянам повышать уровень киберкультуры. «Цифровой ликбез» — это уникальный по своей глубине и масштабу образовательный проект. Он позволяет крупным компаниям объединять усилия и формировать киберкультурный код страны.

