100 нарушений при использовании пестицидов выявили в Ростовской области

Нарушения выявили в электронной докмуентации и во время выездных проверок.

За четыре месяца с начала 2026 года в Ростовской области выявили 100 нарушений при обращении с пестицидами и агрохимикатами. Правилам не следовали хозяйственные площадки, рассказали в управлении Россельхознадзора.

Например, при проверке в системе «Сатурн» выяснилось, что работники одной из организаций в Семикаракорском районе применили химикаты без соответствующего плана работ. За отсутствие информации о применении пестицидов предприниматель получил предостережение.

Параллельно с просмотром электронной документации представители Россельхознадзора провели 38 выездных проверок и больше сотни раз проконтролировали выполнение обязательных требований. Всего было составлено 13 административных протоколов, направили 87 предостережений.

