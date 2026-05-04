Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 11:56

Каждый пятый житель ЮФО оформляет до пяти подписок

Более трети южан не допускают списаний за ненужные сервисы
Наталья ВЕСНИНА
Каждый пятый житель ЮФО оформляет до пяти подписок

Каждый пятый житель ЮФО оформляет до пяти подписок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Почти половина жителей ЮФО подключили от одной до трех подписок, каждый пятый – от трех до пяти. При этом треть опрошенных признались, что регулярно следят за ними и не тратят деньги на неиспользуемые сервисы. 55% южан проводят ревизию подписок ежемесячно, еще около четверти – раз в полгода. Такие результаты показал опрос ВТБ, проведенный в марте.

Около трети респондентов сообщили, что сталкивались с расходами на неактивные подписки в пределах 500 рублей. Еще 24% оценили такие траты в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей. Внимательно к своим подпискам относятся 32% южан, которые отметили, что не допускают списаний за ненужные сервисы.

46% опрошенных отмечают, что в текущих подписках им не хватает ощутимой экономии, 43% – возможностей получения кешбэка, а 28% – единой подписки, объединяющей различные сервисы.

Среди наиболее востребованных подписок южане отметили банковские сервисы с кешбэком и бонусами (34%), онлайн-кинотеатры (31%), музыкальные сервисы и подкасты (14%), а также подписки на такси и доставку еды (16%).

Если бы подписка давала прибавку к проценту на остаток по счету или вкладу, то более 70% жителей ЮФО согласились бы хранить деньги в этом банке.