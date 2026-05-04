Ретропоезд «Победа» прибудет в Ростов

В 2026 году экспозиция поезда пополнилась новыми уникальными экспонатами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

6 мая на перроне станции Ростов-Главный в Ростове-на-Дону встретят ретропоезд «Победа». Состав с историческими вагонами и паровозом времен Великой Отечественной войны будет открыт для посетителей с 10 часов утра, сообщают в управлении информационной политики донского правительства.

Впервые посетителям поезда покажут мотоциклы с вооружением, грузовик «полуторку», зенитные орудия и отреставрированную самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152 «Зверобой». Также можно будет осмотреть вагоны-теплушки, вагон-душ и вагон-салон, паровозы «Эр 739-99» (участник Сталинградской битвы) и ФД-20 (труженик тыла).

Во время прибытия ретропоезда состоится театрализованное выступление творческих коллективов ДК железнодорожников.

Важно!: пройти на ж/д вокзал и посетить экспозицию можно будет только при наличии документа, удостоверяюшего личность.

Добавим, с момента первого рейса в 2010 году ретропоезд «Победа» преодолел более 24 тысяч км и посетил 50 станций.

