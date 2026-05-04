Сотрудника авиакомпании осудили в Ростове за получение коммерческого подкупа

В Ростове-на-Дону руководителя группы планирования авиакомпании осудили по статье «Коммерческий подкуп». Информация об этом поступила от пресс-службы УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, мужчина за деньги корректировал для летного состава маршруты с максимальным полетным временем или определял удобные выходные.

Общий незаконный доход в период с 2022 по 2024 год составил около 1,5 млн рублей.

На основании материалов УФСБ в СК было возбуждено дело (ч. 6 ст. 204 УК РФ). В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону подсудимому назначили три года условно и штраф в 350 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.

